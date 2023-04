Pfaffenhausen

Neues Feuerwehrhaus für Pfaffenhausen könnte zum "Leuchtturm" werden

Plus Pfaffenhausen hat den Entwurf für das neue Feuerwehrhaus freigegeben. Wie das Gebäude aussehen soll und was es mit dem "Leuchtturm" auf sich hat.

Von Melanie Lippl

Thomas Leinauer wirkt zufrieden: "Wir haben in der jüngsten Marktratssitzung die Entwurfsplanung für das neue Feuerwehrhaus freigegeben", sagt Pfaffenhausens Bürgermeister. Es sei ein guter Entwurf, der in "totalem Einvernehmen" zwischen Marktrat, Feuerwehr und den Fachstellen verabschiedet worden sei. Nun kann es in die Detailplanung gehen.

Leinauer hofft auf einen Baubeginn im Frühjahr 2024, "wenn alles klappt". Derzeit liegt eine Kostenschätzung in Höhe von 3,5 Millionen Euro für das Gebäude vor. Eine Kostenberechnung für das neue Feuerwehrhaus folgt jetzt im nächsten Schritt, wenn die Fachplaner ans Werk gehen. Ein paar Details müssen ebenfalls noch geklärt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

