In der VG Pfaffenhausen gibt es Fördergeld für Hähnchengrill und Glockenspiel

Projekte für die Gemeinschaft werden über das Regionalbudget bezuschusst: Wie unterschiedlich sie sein können, zeigen die jüngsten vier Beispiele.

Was haben Stapelstühle, eine Verkaufshütte, ein Glockenspiel und ein Hähnchengrill gemeinsam? Sie alle sollen die Gemeinschaft der Menschen in den Gemeinden der VG Pfaffenhausen stärken und wurden deshalb über das Regionalbudget von der ILE Zam und dem Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) gefördert.

In Oberrieden hat der Förderverein der Sport- und Festhalle 240 Stapelstühle angeschafft, die zum ersten Mal beim BJBO-Konzert zum Einsatz kamen. Bislang mussten für jede Veranstaltung in der Festhalle Stühle von unterschiedlichen Stellen besorgt werden - was viel Aufwand bedeutete. Die neuen Stühle kosteten rund 15.380 Euro und wurden mit 10.000 Euro bezuschusst.

Welche Projekte über das Regionalbudget bezuschusst wurden

Die Musikkapelle Breitenbrunn hat indes ein Röhrenglocken-Stabspiel für konzertante Stücke gekauft. Das Instrument ermöglicht der Kapelle, ihre Klasse zu halten, es kann aber auch von anderen Musikgruppen ausgeliehen werden. Rund 4000 Euro gab es vom ALE und der ILE-Region für die Ausgabe von rund 6000 Euro.

Das Röhrenglocken-Stabspiel ermöglicht der Musikkapelle Breitenbrunn, ihre Klasse zu halten. Foto: Daniel Hefele

Direkt aus Breitenbrunn kommt ein Projekt, das vielleicht auch das ein oder andere Mal zum Einsatz kommt, wenn die Musikkapelle ihr Röhrenglocken-Stabspiel benutzt. Die Vereinsgemeinschaft Breitenbrunn GbR hat einen professionellen Hähnchengrill angeschafft. Der soll bei Vereinsveranstaltungen benutzt werden und kann inklusive Personal auch "verliehen" werden. Die Kosten beliefen sich auf 5720 Euro und wurden mit 4580 Euro gefördert.

Der Hähnchengrill mitsamt Personal kann auch ausgeliehen werden. Foto: Christian Hefele

Ein weiteres Projekt stammt von den Ungarnfreunden Breitenbrunn. Sie bauten einen Verkaufsstand aus Holz, den Vereine und Gruppen der Gemeinde zur Bewirtung nutzen können. Der Stand ist transportabel, wetterfest und wurde aus heimischen Fichtenholz in Eigenleistung hergestellt.

Die Verkaufshütte haben die Ungarnfreunde Breitenbrunn gebaut. Foto: Joachim Meier

Bei der Nacht der Lichter am 26. November in Breitenbrunn soll von dort aus Glühwein und Punsch ausgeschenkt werden. Der Stand kostete rund 2640 Euro und wurde mit rund 1930 Euro bezuschusst. (mz, home)