Pfaffenhausen benennt Straße nach MZ-Mitarbeiter Josef Hölzle

Am heutigen Josefstag hat ein Pfaffenhausener gleich doppelt Grund zu feiern: Denn Josef „Sepp“ Hölzle hat heute nicht nur Namenstag, sondern darf sich auch über eine ganz besondere Ehre freuen. Nach ihm wird die Straße in Pfaffenhausens Neubaugebiet südlich der Schule benannt, wie der Marktrat jüngst entschieden hat: Schon bald werden also Familien am Josef-Hölzle-Ring bauen und leben.

Auf diese Idee sei man recht bald gekommen, als es um die Namensgebung für die neue, noch zu bauende Straße ging, erläutert Bürgermeister Thomas Leinauer. „Josef Hölzle ist eine besondere Persönlichkeit für den Markt Pfaffenhausen.“ Der 85-Jährige erfuhr erst nach der Entscheidung des Marktrats davon. Der Pfaffenhausener ist bescheiden; kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht. Aber er habe sich über diese Auszeichnung dennoch gefreut, so Leinauers Eindruck. Man habe ihm damit Anerkennung für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement zollen wollen.

Josef Hölzle hat für sein Engagement schon viele Ehrungen erhalten

Für seine ehrenamtliche Leistung wurde Josef Hölzle bereits 2012 der Verdienstorden der BRD in Form der Verdienstmedaille verliehen. Vor sechs Jahren wurde Josef Hölzle zum Ehrenbürger der Marktgemeinde Pfaffenhausen ernannt. Die Heimat hat ihm immer viel bedeutet, auch wenn der Beruf ihn anderswo hingeführt hat. Unter anderem arbeitete er nach der Wende im Osten Deutschlands, außerdem war er Direktor bei der Bundesanstalt für Arbeit in Augsburg. Doch immer wieder zog es ihn nach Pfaffenhausen zurück. Er interessierte sich für seinen Heimatort, für die Natur, die Bräuche und Erzählungen.

Jahrzehntelang kümmerte er sich um die Geschichte Pfaffenhausens, hat Bücher und Hefte veröffentlicht und sich bei den „Freunden Pfaffenhausen“ engagiert, die er mitbegründet hatte. Er kümmerte sich um verschiedenste Bauten, aber auch Geselligkeit im Ort war ihm wichtig; sie unterstützte er beispielsweise als Gründer des Schafkopfturniers für die Kartei der Not, indem er den Klausenmarkt ins Leben rief und Reden im Fasching oder für den Nikolaus schrieb. „Er macht, was viele reden, bringt sich in die Gemeinschaft ein, engagiert sich für die Mitmenschen unter enormem zeitlichem Aufwand und opferte unzählige Stunden seiner Freizeit“, heißt es auf der Homepage des Marktes Pfaffenhausens.

Glückwünsche zum Josefstag

Seit vielen Jahren ist Josef Hölzle freier Mitarbeiter der Mindelheimer Zeitung. Keiner kennt sich so gut in der Geschichte Pfaffenhausens aus, aber nicht nur das. Der 85-Jährige ist auch Experte für Bräuche und Traditionen, die er in seinen Artikeln immer wieder einer breiten Öffentlichkeit näherbringt. Von ihm erfahren unsere Leserinnen und Leser, was es mit den Rauhnächten und den Schlenkeltagen auf sich hat – oder eben auch mit dem Josefstag. Ihm und allen anderen „Josef“s und „Josefinen“ deshalb herzlichen Glückwunsch!