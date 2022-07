Pfaffenhausen hat wieder einen Bürgermeister

Thomas Leinauer wird mit 98,8 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Franz Renftle gewählt.

Hinter Thomas Leinauer lag am Sonntag eine unruhige Nacht. Die war allerdings nicht etwa der Aufregung vor der Bürgermeisterwahl in Pfaffenhausen geschuldet, wie er lachend erzählt, sondern der Tatsache, dass er mit seinen beiden Töchtern die Nacht im Zelt verbracht hat. Der Wahl konnte er schließlich sehr entspannt entgegensehen: Der 40-Jährige war der einzige Kandidat und wurde wie erwartet zum Bürgermeister gewählt. 98,8 Prozent der gültigen Stimmen entfielen auf ihn.

Besonders freut er sich über die Wahlbeteiligung von 44 Prozent: Von den insgesamt 1985 Wahlberechtigten in Pfaffenhausen und seinen Ortsteilen haben 874 ihre Stimme abgegeben. „Das ist eine deutliche Zustimmung und eine tolle Bestätigung – auch für den zukünftigen Weg, den wir gemeinsam gehen“, sagte er wenige Minuten nach der Auszählung der Stimmen im Gespräch mit dieser Redaktion.

Von den 863 gültigen Stimmen entfielen 853 auf Thomas Leinauer. Er war der einzige Kandidat und von beiden im Marktrat vertretenen Gruppierungen – also der Unabhängigen Bürgergemeinschaft sowie den Freien Wählern/CSU – aufgestellt worden. Sie hatten nach dem überraschenden Tod des bisherigen Bürgermeisters Franz Renftle nur wenige Wochen Zeit, um einen Kandidaten für dessen Nachfolge zu finden.

Thomas Leinauer lebt mit seiner Frau und den beiden Töchtern in Pfaffenhausen. Sein künftiger Arbeitsweg zum Rathaus misst gerade einmal 220 Meter. Letzteres kennt er bereits aus seiner Zeit als Marktrat: Von 2008 bis 2014 war er in dem Gremium aktiv.

Markträtin Stephanie Albrecht hat für Thomas Leinauer ein Plakat zum Amtsantritt gebastelt. "Nimm dir, was du brauchst", steht darauf. Die Palette reicht von der Schokolade bis zum Geistesblitz. Foto: Ulla Gutmann

Zuletzt war Thomas Leinauer als Verwaltungsleiter bei den Barmherzigen Schwestern in Augsburg beschäftigt. Jetzt freut sich der langjährige Vorsitzende des TSV Pfaffenhausen auf seine neue Aufgabe. Wenn der Wahlausschuss das Ergebnis am Montag bestätigt, kann er am Dienstag sein Amt antreten.

Damit er dafür gut gewappnet ist, überreichte ihm Marktgemeinderätin Stephanie Albrecht ein Plakat mit dem Titel: „Nimm dir, was du brauchst“. Je nachdem, was gerade gefragt ist, kann er sich davon unter anderem Mut, Zeit, Gelassenheit, Abstand, ein Lächeln, Kraft und Energie, Toleranz, einen Geistesblitz oder auch Urlaub abreißen. Letzterer allerdings noch ein wenig auf sich warten lassen.