Pfaffenhausen legt Wahltermin für Bürgermeister-Wahl fest

Nach dem Tod von Bürgermeister Franz Renftle hat die Marktgemeinde nun einen Wahltermin für die Bürgermeisterwahl festgelegt.

Der Markt Pfaffenhausen hat einen Termin für die Bürgermeisterwahl festgelegt: Sie soll am Sonntag, 17. Juli, stattfinden. Der Termin muss heute noch offiziell vom Landratsamt bestätigt werden, das gilt aber als eine reine Formsache.

Nach dem überraschenden Tod von Franz Renftle, der eigentlich bei der nächsten Wahl zum Jahresende wieder antreten wollte, braucht Pfaffenhausen nun plötzlich einen neuen Bürgermeister. Viel Zeit bleibt den politischen Gruppierungen nicht, um nach einem potenziellen Nachfolger oder einer möglichen Nachfolgerin Ausschau zu halten. Wahlvorschläge müssen bis 26. Mai, 18 Uhr, bei der Gemeinde eingereicht werden.

Diese Voraussetzungen muss ein Bürgermeister von Pfaffenhausen haben

Wer in Pfaffenhausen die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Franz Renftle werden will, muss mindestens 18 Jahre und höchstens 67 Jahre alt sein und die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Bei einem hauptamtlichen Bürgermeister ist der eigene Wohnort laut Frank Rattel egal, theoretisch könnte der Bewerber oder die Bewerberin also auch von auswärts kommen.

Aber was passiert, wenn sich so schnell kein geeigneter Kandidat oder keine gute Bewerberin finden sollte? „Dann wird mit leeren Stimmzetteln gearbeitet“, erklärt Frank Rattel vom Landratsamt Unterallgäu. Er erinnert sich etwa an den Fall Fellheim, wo das sogar schon zweimal der Fall war. 2008 war auf dem Fellheimer Blanko-Stimmzettel nur eine Linie aufgedruckt, 2002 ebenfalls.

