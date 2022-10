Pfaffenhausens neue Konrektorin ist Lehrerin mit Leib und Seele

Sabine Hummel ist als neue Rektorin in Pfaffenhausen herzlich begrüßt worden.Zwei größere Themen will die 52-Jährige als erstes anpacken.

Sabine Hummel strahlt, wenn sie von ihrem Berufswunsch spricht: „Ich wollte schon immer Lehrerin werden“, sagt die 52-Jährige und lächelt übers ganze Gesicht. „Und ich bin gerne Schulleiterin.“ Sie unterrichte gern, sei gerne unter den Schülerinnen und Schülern, und möge aber auch das Organisatorische, diesen Blick aufs Ganze, den man als Rektorin haben müsse. Damit ist sie quasi die perfekte Besetzung für die neue Leitung der Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen.

Ihre Laufbahn führte die Unterallgäuerin zunächst als Lehrerin an die Grundschule Türkheim und später als Konrektorin nach Amendingen, eine der größeren Schulen in der Region. Sieben Jahre leitete Hummel die Grundschule Erkheim, als ihr dann die Stelle in Pfaffenhausen angeboten wurde. 21 Klassen, fast 500 Schülerinnen und Schüler – das war für Hummel die Gelegenheit, noch mal eine neue Herausforderung anzugehen. „Die Grundschule liegt mir am Herzen“, sagt sie. Aber jetzt in der Mittelschule junge Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben oder ins weitere Schulleben zu begleiten, empfinde sie auch als sehr schön.

Dass in Pfaffenhausen die Neuntklässler die Schulanfänger zum Bus begleiten, hat die neue Konrektorin beeindruckt

Der Empfang in Pfaffenhausen sei sehr angenehm gewesen, berichtet die 52-Jährige. „Ich bin sehr erwartungsvoll und wohlwollend aufgenommen worden.“ Sie habe den Eindruck, dass es hier ein gutes Miteinander gebe, auch von Grund- und Mittelschule, etwa, wenn die Neuntklässler die Schulanfänger zum Bus begleiten. Zudem sei der Förderverein in Pfaffenhausen sehr rührig und organisiere viele Angebote für die Kinder und Jugendlichen.

Anpacken will Sabine Hummel die weitere Digitalisierung der Schule, zunächst steht vor allem das Projekt „W-Lan-Ausbau“ an. Ihr ist es wichtig, das Internet sinnvoll in einen zeitgemäßen Unterricht einzubauen, wobei Pädagogik immer vor Technik stehe, betont sie. Die Internetnutzung im Unterricht müsse einen Mehrwert für die Kinder und Jugendlichen haben. „Weniger digitale Medien, sondern mehr Bildung in einer digitalen Welt“, ist dabei ihr Leitsatz.

Hummels ist dafür, die Ganztagsbetreuung in Pfaffenhausen weiter auszubauen

Auch die Ganztagsbetreuung, die derzeit von täglich 80 bis 90 Kindern in sechs Gruppen genutzt wird, sollte in Sabine Hummels Augen ausgebaut werden. Zwar werde das Mittagessen vor Ort gekocht, aber eine richtige Mensa gebe es nicht, sagt sie.

Trotz aller organisatorischen Aufgaben, die das Amt der Schulleiterin mit sich bringt, ist es der Unterallgäuerin wichtig, auch selbst noch zu unterrichten. Neun Stunden gibt sie derzeit in der Grund- und Mittelschule, vor allem Religion, aber auch Natur und Technik sowie Wirtschaft. Vertretungen übernimmt sie gern – und am liebsten unterrichtet sie Mathematik.

Als Lehrerin beschreibt sich Hummel als „streng, aber herzlich“. Ihr sei es wichtig, die Schülerinnen und Schüler mitzunehmen, außerdem Prozesse anzustoßen, umzusetzen, im Blick zu behalten und zu bewerten.

In ihrer Freizeit spielt Sabine Hummel Geige in zwei Orchestern, dem Kammerorchester in Mindelheim, wo sie auch lebt, und bei der Neuen Schwäbischen Sinfonie aus Kirchheim. Sie liebt es, draußen zu sein und zu wandern.