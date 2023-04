Pfaffenhausen

22.04.2023

Raiba will am Bahnhof 30 Wohnungen bauen – möglicherweise schon 2023

An der Bahnhofstraße in Pfaffenhausen sollen vier Wohnhäuser mit insgesamt 30 Wohnungen entstehen.

Plus Die Raiffeisenbank will am Bahnhof Pfaffenhausen 30 Wohnungen errichten. Derzeit passiere Entscheidendes auf dem Weg zu den Immobilien.

Wer gerade ein Haus bauen will, hat es nicht leicht, denn die Preise sind stark gestiegen und vor allem: vorab schwer abzuschätzen. Walter Eberhard und sein Team von der Raiffeisenbank Pfaffenhausen wollen demnächst gleich vier Häuser bauen: In einem Wettbewerb der Marktgemeinde hatte die Raiba vor mehr als einem Jahr den Zuschlag erhalten, am ehemaligen Bahnhofsgelände in Pfaffenhausen für eine moderne Wohnbebauung zu sorgen. Die Bank hatte sich mit ihren Entwürfen, wie das Areal gestaltet werden soll, gegen drei weitere Bewerber durchgesetzt. In diesen und den kommenden Wochen passieren nun entscheidende Weichenstellungen für das Bauprojekt, wie der Raiba-Vorstandsvorsitzende Eberhard verrät. Das Interesse an den Wohnungen ist groß.

Von dem rund 6000 Quadratmeter großen Grundstück am Bahnhof sind rund zwei Drittel an die Raiba gegangen. Die Bank hat vor gut einem Jahr die „Raiffeisen Immobilien GmbH“ als hundertprozentige Tochter ins Leben gerufen, um auch als Bauträger und Immobilienmakler tätig sein zu können. Sie hatte bereits die "Grüne Mitte" in Pfaffenhausen realisiert und ist weiterhin auf der Suche nach passenden Grundstücken für mögliche andere Bauprojekte.

