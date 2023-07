Raico: Bautechnik von Pfaffenhausen für die Welt

Raico richtet sich mehr und mehr international aus. In Kanada hat das Unterallgäuer Unternehmen jetzt eine Tochterfirma gegründet.

2022 feierte die Raico Bautechnik GmbH mit Sitz in Pfaffenhausen ihr 30. Jahr ihres Firmenbestehens. Passend dazu konnte der Spezialist für Fassaden-, Fenster- und Türsysteme aus dem Unterallgäu eigenen Angaben zufolge auch eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnen. Der Umsatz sei im vergangenen Geschäftsjahr zweistellig gewachsen. Zahlen nennt Raico allerdings nicht – weder die Höhe des Umsatzes noch des Gewinns. Dies sei eine grundsätzliche Entscheidung der Geschäftsführung.

Neuer Höchststand bei den Mitarbeitern in Pfaffenhausen

Als wichtigen Erfolgsfaktor nennt Geschäftsführer Manfred Hebel das hohe Engagement des gesamten Raico-Teams sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des Kundenservices. 240 Beschäftigte zählt das Unternehmen. Am Standort Pfaffenhausen sind es 175. Auch das ist ein neuer Höchststand. Wachstumschancen sieht Raico vorwiegend im Ausbau seiner internationalen Marktpräsenz. Schon heute liegt die Exportquote des Familienunternehmens bei über 40 Prozent.

Im laufenden neuen Geschäftsjahr hat die Raico einen weiteren Expansionsschritt in Nordamerika getan: So wurde im Frühjahr 2023 in Kanada die Raico NA gegründet, eine Tochtergesellschaft mit einem bestehenden Vertriebspartner. Raico hält hier die Mehrheitsanteile. Die neue Vertriebsgesellschaft kann die Märkte in Kanada sowie die nördlichen US-Bundesstaaten bedienen.

Ein besonders spektakuläres Großprojekt konnte Raico in Amsterdam umsetzen. Dort erweiterten die Pfaffenhausener das Dach der ehemaligen Diamantenbörse. (mz)