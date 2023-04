Raiffeisenbank Pfaffenhausen rüstet ihre Geldautomaten nach

Die bundesweite Serie von Sprengungen von Geldautomaten hat die Bankenbranche aufgeschreckt. Die Raiffeisenbank Pfaffenhausen hat nun ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

Die Raiffeisenbank Pfaffenhausen hat auf die Sprengungen der Geldautomaten in Stetten und Erkheim reagiert und die Sicherheit ihrer eigenen vier Automaten in Pfaffenhausen, Kammlach und Breitenbrunn erhöht. In Zusammenarbeit mit der Fachberatung der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen und dem Landeskriminalamt wurden bereits unmittelbar nach den Vorkommnissen im Unterallgäu erste Maßnahmen umgesetzt. So sind die Bargeldbestände an allen Automaten deutlich reduziert worden. „Damit wird der Anreiz, diese zu sprengen, vermindert“, so Walter Eberhard, Vorstandsvorsitzender der Bank. Auch war zeitweise der Automat in Kammlach nachts und am Wochenende gänzlich außer Betrieb genommen worden.

Die Geldscheine werden bei einer Sprengung eingefärbt

Neben bereits vorhandenen Systemen wie eine 24-stündige Videoüberwachung werden weitere Schutzmaßnahmen umgesetzt. Insbesondere wurde die Nachrüstung aller Automaten mit einem Einfärbesystem veranlasst. Dieses macht die Geldscheine bei einer Sprengung unbrauchbar und somit für mögliche Täter uninteressant. Die Polizei empfiehlt zudem einen Nachtverschluss der Foyers und auch den Einsatz von Vernebelungstechnik als wirksames Mittel zur Abwehr der Täter. Mechanische Schutzmaßnahmen wie die Vergitterung der Automaten und deren Schutzräume oder auch zusätzliche konstruktive Sperren im Automat, können ebenfalls wirksame Hürden sein, um das Gefahrenpotenzial einer Sprengung zu senken.

Dagmar Bethke, Leiterin der Polizeiinspektion Mindelheim, berichtet anlässlich des Vor-Ort-Termins bei der Bank von verstärkten Kontrollfahrten im Bereich gefährdeter Automaten im Unterallgäu. Insgesamt hat, so Martin Möhring vom Landeskriminalamt, die Verhaftung einer mehrköpfigen Tätergruppe aus Holland sowie die zahlreichen und schnellen Investitionen in mehr Sicherheit der Banken Wirkung gezeigt. Aktuell hat die Zahl der Sprengungen in Südbayern nachgelassen. (mz)