Raser war bei Pfaffenhausen doppelt so schnell wie erlaubt

Sein viel zu hohes Tempo wird für den jungen Autofahrer teuer

Gegen einen 21jährigen Autofahrer hat die Polizei am Freitag wegen einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Am Nachmittag war der Mann innerorts mit 98 Stundenkilometern unterwegs, erlaubt war Tempo 50. Den Fahrer erwarten laut Polizei eine Strafe in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (mz)