Seit 100 Jahren Lesespaß für alle in Pfaffenhausen

Wie sich die Pfaffenhauser Bücherei vom schmalen Bücherregal zur modernen Gemeindebibliothek entwickelte.

Auch wenn Internet und Fernsehen die Lust am Lesen etwas dämpfen, die Gemeindebücherei Pfaffenhausen spürt – abgesehen von der Corona-Zeit – nur wenig davon. Sie bietet nun schon seit 100 Jahren Lesespaß.