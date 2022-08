Spiele, Party-Spaß und 95 Jubilare beim Lutzivent

Plus Die Pfaffenhausener Bauunternehmung Lutzenberger feiert erstmals das „Lutzivent“.

Blasmusik und Schlagerkracher, Torwandschießen, Fußballakrobatik, Baggerfahren, Gewinnspiel, Bierkisten klettern – und die Ehrung von 95 Jubilaren: Die Bauunternehmung Lutzenberger feierte auf dem Firmengelände in Pfaffenhausen erstmals das „Lutzivent“, ein buntes Spektakel für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Familien.