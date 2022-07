Thomas Leinauer will als Bürgermeister die Menschen zusammenbringen

Der 40-jährige Thomas Leinauer bewirbt sich als einziger um das Bürgermeisteramt in Pfaffenhausen. Aus früheren Berufen kann er etwas für die neue Aufgabe mitnehmen.

220 Meter: Genau so weit ist der künftige Arbeitsweg von Thomas Leinauer – vorausgesetzt, die Pfaffenhausenerinnen und Pfaffenhausener wählen ihn am 17. Juli zu ihrem neuen Bürgermeister. Doch das gilt als wahrscheinlich: Der 40-Jährige ist von beiden im Marktrat vertretenen Gruppierungen, der UBG und den CSU/Freien Wählern, als gemeinsamer Kandidat nominiert worden. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht.

Auch aus der Bevölkerung hat Leinauer nur positive Rückmeldungen bekommen, wie er erklärt. Sein Arbeitgeber, die Barmherzigen Schwestern in Augsburg, seien zunächst nicht so begeistert gewesen, dass ihr Verwaltungsleiter eine neue Aufgabe übernehmen will, "vor allem, weil’s so kurzfristig war", sagt Leinauer. Nach dem plötzlichen Tod von Bürgermeister Franz Renftle hatten die Parteien in der Marktgemeinde nur wenige Wochen Zeit, einen Kandidaten zu finden, der sein Nachfolger werden will. Letztlich stehe aber bei den Barmherzigen Schwestern der Mensch an erste Stelle, sagt Leinauer – und so habe man ihm viel Spaß und Erfolg bei seiner Kandidatur gewünscht.

Thomas Leinauer war selbst überrascht, dass er als Bürgermeister kandidieren sollte

Von der Anfrage der Pfaffenhausener Parteien bei ihm sei nicht nur seine Familie überrascht gewesen, sondern auch er selbst, verrät Leinauer. Seine Frau Karina, die aus Bronnen stammt, war sich aber sofort sicher, "dass er die Qualitäten dazu hat" und dass sie ihn unterstützen wird. Ihre Töchter Karla (9) und Josefine (6) überlegen noch, was sie davon halten sollen, wenn ihr Papa künftig Bürgermeister ist. Denn auch wenn er dann ganz in der Nähe arbeiten würde, so muss er doch häufiger auf Termine als bisher. Wobei Leinauer auch als langjähriger Vorsitzender des TSV Pfaffenhausen viel unterwegs war und ist: "Vereinsvorstand ist so was ähnliches im Kleinen", findet Leinauer. "Man kann viel gestalten, hat aber auch viele Termine."

Noch fehle ihm der tiefere Einblick in das Geschehen am Ort, sagt der 40-Jährige, das werde sich ändern, wenn er gewählt ist und Einblick in alle Unterlagen hat. "Es sind ja viele Dinge am Laufen", sagt er, das Feuerwehrhaus, die St.-Anna-Erweiterung oder die Kanalsanierung, zum Beispiel. Die politische und wirtschaftliche Lage auf der Welt und ihre möglichen Auswirkungen auf Pfaffenhausen beschäftigen ihn schon heute. Er habe "Bedenken, in was für eine Zeit man jetzt reinkommt".

Von 2008 bis 2014 saß Leinauer im Marktrat in Pfaffenhausen

Immerhin habe er als Marktrat von 2008 bis 2014 vieles von den "alten Hasen" gelernt, ein "absoluter Vorteil für mich", wie Leinauer findet. Jetzt sei ein neues, jüngeres Team am Start, das einige Jahre etwas leisten könne.

Aus all seinen bisherigen Berufen könne er etwas für seinen künftigen Job mitnehmen: Nach seiner Lehre zum Bürokaufmann ging Leinauer in den pädagogischen Bereich, hatte bald eine Leitungsfunktion inne, in der er auch schwierige Gespräche und Verhandlungen führen musste. Berufsbegleitend machte er den Sozialwirt und leitete dann zwei Jahre das Berufsschulwohnheim in Bad Wörishofen, wo er viel Wissen über kommunale Verwaltung mitnahm und auch Verantwortung für den Haushalt hatte. Jetzt, als Verwaltungsleiter bei den Barmherzigen Schwestern, seien seine Aufgaben "bunt gemischt": Von der Nachlass- und Immobilienverwaltung über den Haushalt bis hin zu Projekten, zählt er auf. "In Kontakt sein, mit Leuten zusammen sein, das habe ich immer gern gemacht", sagt er. Auch privat durch seine Tätigkeit in verschiedenen Vereinen habe er immer versucht, die Leute zusammenzubringen. Das will er auch als Bürgermeister tun.

Der Zeitpunkt für die Kandidatur als Bürgermeister von Pfaffenhausen passt gut

Während er nach dem krankheitsbedingten Rücktritt von Renftles Vorgänger Roland Krieger noch mitten im Studium steckte und auch anderweitig gut ausgelastet war, "passt der Zeitpunkt für die Kandidatur jetzt ganz gut", findet Leinauer.

Den Markt Pfaffenhausen und seine Ortsteile hält er in vielen Bereichen für sehr gut aufgestellt. "Etwas, das absolut schlecht läuft, sehe ich nicht." Viele wichtige Themen seien bereits angepackt worden, sie gelte es nun in die Zukunft zu führen.

Leinauer hofft auf eine hohe Beteiligung bei der Wahl

Leinauer hofft, dass die Bürgerinnen und Bürger ihn dabei unterstützen. Zunächst aber müssen sie ihn auch wählen: Ziele in Sachen Stimmanteil oder Wahlbeteiligung hat sich der 40-Jährige nicht gesetzt. Es würde ihn aber freuen, wenn die Wahlbeteiligung "annehmbar" wäre, sagt er mit einem Lächeln.

Steckbrief von Thomas Leinauer