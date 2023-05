Trauer um langjährigen Pfarrer von Legau: Adolf Renftle ist verstorben

Pfarrer Adolf Renftle wirkte 33 Jahre lang in Legau. Nun ist er im Alter von 83 gestorben. Bischof Bertram Meier betont den großen Verlust für das Bistum.

Adolf Renftle, der langjährige Pfarrer von Legau, ist am 8. Mai im Alter von 83 Jahren verstorben. Das Requiem wird am Freitag, 12. Mai, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephan in Pfaffenhausen gefeiert. Die Beisetzung findet anschließend auf dem dortigen Friedhof statt.

Adolf Renftle wurde in Oberrieden geboren

Pfarrer Renftle wurde am 4. Juni 1939 in Oberrieden geboren. Er habe sich schon früh für die geistliche Laufbahn entschieden, heißt es in einem Nachruf des Bistums Augsburg auf Adolf Renftle. Am 29. Juni 1966 wurde er zum Priester geweiht.

Danach war er zweieinhalb Jahre als Kaplan in Kaufbeuren-Neugablonz tätig, bevor er 1969 die Stelle eines Benefiziaten in Babenhausen übernahm. 1976 wurde er vom damaligen Bischof Josef Stimpfle zum Pfarrer von Legau ernannt. In den 33 Jahren, in denen er dort wirkte, zeichnete er unter anderem für die Renovierung und Umgestaltung der Legauer Pfarrkirche verantwortlich.

Bischof Betram Meier: „Er war einfühlsam und kannte die Seinen über Generationen hinweg.“

Das Bistum verliere einen Priester, der Christus zum Maßstab seiner Seelsorge gemacht habe, betont Bischof Bertram Meier: „Er war einfühlsam und kannte die Seinen über Generationen hinweg.“

Legaus Kirchenpfleger Klaus Bischof sagt über den Verstorbenen: „Er war ein weltoffener Mensch, der sehr viel bewegt hat. Er hat sich nicht hinter dem Altar versteckt, sondern ging auf die Menschen zu. Er war überall präsent. Er hat den Frauenbund ins Leben gerufen und die Landjugend gefördert.“ Zenta Veit hat sich in seinem Auftrag um den kirchlichen Kindergarten „Maria Stern“ gekümmert: „Er hat sehr gut in unsere Gemeinde gepasst und kam bei den Kindern sehr gut an.“

Adolf Renftle engagierte sich in der Pfarreiengemeinschaft

Nach seinem Eintritt in den Ruhestand zog Pfarrer Adolf Renftle im Jahr 2009 nach Pfaffenhausen. Er war weiterhin in der Seelsorge aktiv und half in der dortigen Pfarreiengemeinschaft mit. In seiner Freizeit ging er gerne zum Bergwandern. In Pfaffenhausen wird er nun auch beerdigt. Am Freitag, 12. Mai, beginnt um 14 Uhr das Requiem in der Pfarrkirche St. Stephan. Anschließend findet die Beisetzung statt.