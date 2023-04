Pfaffenhausen

13:54 Uhr

Unfall in Pfaffenhausen: Autos stoßen auf der Kreuzung zusammen

Am Dienstagmorgen hat es in Pfaffenhausen einen Unfall gegeben: An einer Kreuzung waren zwei Autos zusammengestoßen.

Artikel anhören Shape

Am Dienstagmorgen hat es in Pfaffenhausen einen Unfall gegeben: An einer Kreuzung waren zwei Autos zusammengestoßen.

Am Dienstagmorgen kam es in Pfaffenhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen: Laut Polizei fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Auto auf der Memminger Straße und wollte kurz nach dem Bahnübergang nach links in die Krumbacher Straße abbiegen. Ein 23-Jähriger, der mit seinem Wagen auf der Krumbacher Straße fuhr, wollte an der Kreuzung nach links in die Hauptstraße einbiegen. An der Kreuzung in Pfaffenhausen kam es zum Unfall Als die Pkw-Fahrerin abbog, fuhr der Mann laut Polizei zu früh an, beide Autos stießen zusammen. Die Fahrzeuge waren noch fahrbereit, sodass die Beteiligten die Unfallstelle gleich räumen konnten. Beide Autos wurden leicht beschädigt, der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 6500 Euro. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. (mz)

Themen folgen