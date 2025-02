Verkehrsschild an der Verkehrsinsel in Pfaffenhofen umgefahren

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat sich ein Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch aus dem Staub gemacht, nachdem er ein Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel in der Krumbacher Straße in Pfaffenhausen angefahren und beschädigt hat. Die genaue Unfallzeit ist laut Polizei nicht bekannt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 200 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

