Viel Lob für das gelungene Schafkopfturnier

Helferteam und Veranstalter blicken gemeinsam auf die große Benefizaktion in Pfaffenhausen zurück.

Schon Wochen vor dem großen Schafkopfturnier „Herz ist Trumpf“ in Pfaffenhausen hat Organisator Benjamin Adelwarth alle Hände voll zu tun und zwischen Weihnachten und Neujahr ist der Dirlewanger mit dem schwabenweit größten Turnier gut beschäftigt. Zum Glück hat er eine große und routinierte Helfercrew, mit der nach gelungenem Turnier zurückgeblickt und gefeiert wird.

„Als ich eine Viertelstunde vor Turnierbeginn noch acht offene Tische hatte, wurde ich leicht nervös“, resümiert Benjamin Adelwarth. Doch langsam tröpfelten dann die restlichen Teilnehmer noch ein und mithilfe seiner drei Ersatzspieler sei es dann perfekt aufgegangen. 384 Teilnehmer spielten in 96 Partien für den guten Zweck.

Flexible Helfer machen das Schafkopfturnier erst möglich

„Wir haben ausschließlich Lob erhalten“, freute sich Adelwarth. Sechs Gaststätten waren komplett voll, die 18 Nottische im Schützenheim wurden nicht gebraucht. „Wir sind für alle Eventualitäten gut gerüstet und können notfalls aufstocken.“ Dies sei nur durch die flexiblen Gaststätten und die vielen Ehrenamtlichen, wie der Schützenverein im Schützenheim, möglich. Auch das Bräustüble wird an dem Abend von seiner Familie betrieben. Seine Eltern, Brüder und die Tante sind eingespannt und kümmern sich um die vielen Kartler. Immerhin bietet das Bräustüble den meisten Platz mit 25 Partien.

„Was ihr alle leistet, ist nicht selbstverständlich und durch euch macht es mir richtig Spaß das große Turnier zu organisieren“, bedankte er sich bei jedem Einzelnen und trumpft anschließend mit einem bunten Zahlenwerk auf. Der diesjährige Altersdurchschnitt lag bei 52,6 Jahre. 29 Teilnehmer seien unter 30 Jahren gewesen, vier waren sogar unter 18. Auch die Geschlechterquote sei im Vergleich zu den Vorjahren konstant geblieben: 352 Männern standen nur 32 Frauen gegenüber. Seit Bestehen des Turniers waren 17.422 Teilnehmer dabei, so flossen mittlerweile knapp 200.000 Euro an die Kartei der Not.

Es ist das größte Schafkopturnier in ganz Schwaben

Die Spendenbereitschaft für das schwabenweit größte Turnier sei ungebrochen groß, sodass Preise im Wert von 8000 Euro zusammenkamen. Das Startgeld am Abend wird aufgeteilt und fließt je zur Hälfte an die Sabine-Adelwarth-Stiftung, die sich der Erbkrankheit Mukoviszidose verschrieben hat, sowie an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. MZ-Redaktionsleiter Johann Stoll, der auch im Kuratorium der Kartei der Not sitzt, freute sich über die Traditions- und Brauchtumspflege. Auch er selbst ist beim großen Schafkopfturnier immer mit dabei: „Dieses Turnier ist Lebenskultur und gesellschaftlich sehr wichtig“, würdigt er und lobte die Mammutleistung der Helfer. Benjamin Adelwarth überreichte Stoll einen Spendenscheck über 2880 Euro. (müsa)