Vorfahrt missachtet: 14.000 Euro Schaden bei einem Unfall in Pfaffenhausen

Bei einem Zusammenstoß in Pfaffenhausen ist am Mittwoch eine Frau leicht verletzt worden. Außerdem entstand beträchtlicher Schaden.

Eine 21-jährige Autofahrerin hat am Mittwochabend in Pfaffenhausen die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet und einen Unfall verursacht. Laut Polizei hat es auf der Kreuzung Rathausstraße/Kornackerstraße gekracht. Bei dem Zusammenstoß wurde die Verursacherin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von zusammen rund 14.000 Euro, so die Polizei. (mz)