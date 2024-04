1000 Euro für "Kleingeld": Pfaffenhausenerin gewinnt bei Dialekträtsel

Cornelia Kauer aus Pfaffenhausen gewinnt bei unserem Dialekträtsel. Als sie von ihrem Gewinn erfuhr, war sie zunächst kurz sprachlos.

"Diridari", das Wort hatte die Tochter von Cornelia Kauer aus Pfaffenhausen noch nie gehört. Ihre Mutter dagegen wusste sofort, dass es "Kleingeld" bedeutet und machte dann auch gleich beim Dialekträtsel unserer Zeitung mit. Dass dieses "Diridari" für sie jedoch ganz besonderes Kleingeld sein würde, ahnte die 61-Jährige da natürlich noch nicht. Sie ist nämlich Tagessiegerin unserer Dialektreise durch die Region geworden und seit Mittwoch um stolze 1000 Euro reicher.

Bei den Rätseln in der Zeitung macht Cornelia Kauer seit Langem mit

Als sie von ihrem Gewinn erfuhr, war Cornelia Kauer zunächst kurz sprachlos, freute sich dann aber umso mehr. "Was für ein toller Zufall! Ich spiele bei den Rätseln in der Mindelheimer Zeitung schon ewig mit", sagt sie, "aber gewonnen habe ich noch nie etwas." Was sie mit ihrem Gewinn machen will, weiß Cornelia Kauer noch nicht so genau. "Aber wir haben ja ein Haus, da gibt es immer etwas zu tun", ergänzt die Pfaffenhausenerin.

Ihre Tochter wird sich den für sie neuen Begriff bestimmt auch leicht einprägen können: Auch sie bekomme natürlich etwas vom Geld, sagt Cornelia Kauer, schließlich war sie es, die den Ausschlag gegeben hat, am Mittwochnachmittag noch schnell am Dialekträtsel teilzunehmen. Mehr als "Diridari" sollte da als Dank schon drin sein.