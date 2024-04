Wer hat die Glasscheibe einer Haustür eingeschlagen?

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung in Pfaffenhausen. Ein Unbekannter hat die Scheibe einer Eingangstür eingeschlagen. Zeugen werden gesucht.

Am Mittwoch zwischen 13 und 23 Uhr hat ein unbekannter Täter die Glasscheibe einer Haustür in der Sattlerstraße in Pfaffenhausen eingeschlagen. Den dadurch entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 250 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim zu melden, Telefon 08261/7685-0. (mz)