Wie Igelmädchen Gusti dank einer Pfaffenhausenerin durch den Winter kam

Nur 262 Gramm wog Igelmädchen Gusti, als der Winter begann - viel zu wenig! Ehrenamtliche päppelten das Tier auf und nun wird es wieder in die Freiheit entlassen.

Birgit Rosenfeld aus Pfaffenhausen hat schon einen gewissen Bekanntheitsgrad in Sachen Igelpflege erlangt. Diesen Winter hatte sie neun – zu – kleine Igel, die sie gesund pflegte und aufpäppelte. Gusti war einer von ihnen.

Am 6. November brachte sie Familie Freiding aus Pfaffenhausen vorbei, 262 Gramm wog das kleine Igelchen zu dem Zeitpunkt. Bis zum 17. November musste sie zu einem Fachmann von der Igelhilfe-Schwaben zur medizinischen Versorgung, danach wieder zu Birgit Rosenfeld, die das Igelmädel mit Katzenfutter und viel Liebe aufpäppelte, sodass der Igel am 28. Januar in den Winterschlaf gehen konnte.

Die Igel halten Winterschlaf in der Garage

Winterschlaf bedeutet für Birgit Rosenfelds Igel: Sie schlafen in Käfigen in der Garage bei niedrigen Temperaturen und ohne Wasser und Futter, wobei die "Igelmama" täglich nach den Tieren schaut, damit auch alles in Ordnung ist. Alles wird genau dokumentiert.

Jetzt im Mai darf das Igelchen zurück zu Familie Freiding, in die gewohnte Umgebung, die es im Herbst verlassen hat. 766 Gramm wiegt die Igeldame jetzt und darf zunächst noch eine Woche lang in ein eingezäuntes Freigehege im Garten, wo sie weiter mit Wasser und Nahrung versorgt wird. Danach geht es endgültig in die Freiheit.

Igel Gusti darf in die Freiheit. Dank der Hilfe von Birgit Rosenfeld aus Pfaffenhausen ist sie gut über den Winter gekommen. Foto: Ulla Gutmann

Birgit Rosenfeld fällt der Abschied schwer. Sie hat sich an Gusti gewöhnt - und Gusti offenbar auch an sie. Das stachelige Tier schmiegt sich an die Pflegemama – und man merkt, wie vertraut die beiden sind. Noch sind fünf weitere Igel bei Birgit Rosenfeld, doch alle werden in den nächsten Tagen entlassen.

Wie jeder etwas für den Schutz der Igel tun kann

Der Pfaffenhausenerin ist es ein großes Anliegen, dass die Igel möglichst nicht überfahren werden. Also die Bitte an alle Autofahrer: Wer einen Igel auf der Straße sieht, bitte bremsen. Der Igel rennt bei Gefahr nicht weg! Er macht eine Kugel und bleibt stehen. Und auch Mähroboter können bei Igeln großen Schaden anrichten, deshalb die Geräte nicht in der Nacht laufen lassen.