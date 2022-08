Zu Fuß quer durch das Unterallgäu

Das Jubiläum des Landkreises hat Helmut Moser aus Pfaffenhausen zum Anlass genommen, ihn einmal von Ost nach West zu durchqueren – und zwar zu Fuß.

Da hätte Dilpersried bei Lautrach mal groß rauskommen können, und dann so was: Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist dort – sagen wir mal – ausbaufähig. Und weil das so ist und Helmut Moser selbst mit dem Rufbus erst gegen Abend dort angekommen wäre, musste sich der Pfaffenhausener einen anderen Ausgangspunkt für sein ambitioniertes Vorhaben suchen. Nämlich das, den Landkreis zu Ehren seines 50-jährigen Bestehens einmal zu durchqueren – und zwar zu Fuß.

Auf die Idee dazu ist der Mitarbeiter aus der MZ-Geschäftsstelle gekommen, als er vom Jubiläum des Landkreises gehört hat. Denn der 38-Jährige hat eine gewisse Leidenschaft für lange Wanderungen: Er ist von Pfaffenhausen auch schon bis nach München und Nördlingen marschiert. Und so erschien es ihm nur naheliegend, auch den eigenen Landkreis zu Fuß einmal genauer zu erkunden.

Schon um zwei Uhr morgens startet der Landkreiswanderer

Auf der Karte machte er Dilpersried als westlichsten Punkt des Unterallgäus aus und wollte ursprünglich von dort nach Höfen laufen, dem östlichsten Punkt. Weil die Abfahrtszeiten der Busse aber so gar nicht mit seinem eigenen Zeitplan in Einklang zu bringen waren, schmiedete er schließlich einen neuen Plan: Von Pfaffenhausen ging es zunächst nach Amberg im Osten und von dort nach Buxheim im Westen. Und zwar morgens um 2 Uhr im Mondenschein. „Wenn man sich auf die Wanderung freut, ist das frühe Aufstehen kein Problem“, sagt Helmut Moser. Außerdem kam er so in den Genuss eines wirklich schönen Sonnenaufgangs.

Helmut Moser Foto: Sandra Baumberger

Die Strecke führte über Türkheim, Rammingen, St. Anna, Heimenegg, Apfeltrach, Wipfel, Gronau, Sontheim, Westerheim, Ungerhausen, Memmingerberg und Memmingen zum laut Plan 75 Kilometer entfernten Ziel. Dort angekommen ließ es sich Helmut Moser allerdings nicht nehmen, noch ein bisschen weiterzulaufen. „Ich war in Buxheim bisher immer nur am Weiher und nicht im Ort, deshalb bin ich da noch ein bisschen spazieren gegangen“, erzählt er, ganz so, als hätte er da nicht schon eine erkleckliche Strecke in den Beinen gehabt. „Und dann bin ich noch zur Iller runtergelaufen, um sagen zu können: Hier ist der Landkreis aus.“

Zurück nach Pfaffenhausen ging es mit dem Zug

Die Wanderung war es damit noch nicht ganz. Denn von Buxheim lief der Weitwanderer nach Memmingen zurück, um sich dort in den Zug nach Pfaffenhausen zu setzen. Im Gepäck hatte er – wie immer auf seinen Touren – auch seine Kamera, um all die vielen Kleinigkeiten einzufangen, die seine Wanderungen für ihn so besonders machen: Schilder, die vor einer möglicherweise angriffslustigen Katze warnen oder Unkraut zum Kauf anbieten, ein am Waldrand äsendes Reh, eine schöne Skulptur im Garten und vieles andere mehr. „Das Fotografieren gehört für mich dazu“, sagt er. Und es ist – neben der Entschleunigung – auch ein Grund dafür, dass er sich nicht einfach aufs Fahrrad setzt, um größere Strecken zurückzulegen. „Zu Fuß kriegt man mehr mit, als wenn man schneller durch die Gegend saust“, ist seine Erfahrung. „Und man muss nicht alle fünf Minuten absteigen, wenn man zwischendurch mal ein Foto machen will.“

119 Bilder Einmal quer durchs Unterallgäu Foto: Helmut Moser

An seine Tour haben ihn am nächsten Tag aber nicht nur die Fotos erinnert, sondern auch ein paar Blasen. „Aber es ist ja nicht so, dass man dadurch gleich Invalide ist“, sagt er und lacht. Er will auf jeden Fall wieder auf Tour gehen. Vielleicht durchquert er den Landkreis beim nächsten Mal von Nord nach Süd – oder es geht ganz woanders hin. Vielleicht ja doch noch mal nach Dilpersried.