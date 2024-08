Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren: Verursacher flüchtet

Ein 53-jähriger Mann war am Sonntagnachmittag mit seinem Auto auf der Markgrafstraße in Pfaffenhausen unterwegs. Ein vor ihm fahrender schwarzer Audi A6 hielt an und ließ eine Mitfahrerin zusteigen. Beim Anfahren hatte dieser allerdings den Rückwärtsgang eingelegt und rammt den Wagen des 53-Jährigen. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen. (mz)x

