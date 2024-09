Zwei Diebstähle an geparkten Fahrzeugen in Pfaffenhausen

Schon zum zweiten Mal wurde in der Industriestraße in Pfaffenhausen ein parkender Lkw von unbekannten Tätern heimgesucht. Laut Polizei stand diesmal der Lkw von Mittwoch, 4. September, bis zum Montag, 16. September, ein Transporter in der Industriestraße. Als der Fahrer losfahren wollte, bemerkte er, dass zwei Steckbolzen fehlten, die zum Kippen der Ladefläche benötigt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 900 Euro. Am Mittwoch, 11. September, wurde laut Polizei ein weiterer Diebstahl an einem dort geparkten Kraftfahrzeug begangen. Die Polizei geht daher davon aus, dass es sich möglicherweise um dieselben Täter gehandelt haben könnte. Hinweise an die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 0826176850. (mz)

