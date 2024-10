Zwei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Auf der Staatsstraße 2037 bei Pfaffenhausen gab es am Montag einen schweren Verkehrsunfall. Laut Polizei missachtete eine 71-jährige Autofahrerin, die aus Richtung Salgen kam, beim Einfahren in die Staatsstraße die Vorfahrt eines anderen 71 Jahre alten Fahrers eines Kleintransporters. Durch den Aufprall wurde der Wagen der Unfallverursacherin von der Straße geschleudert. Sie wurde eingeklemmt und musste schwer verletzt von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 71-jährige Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsstraße war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise gesperrt. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfaffenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis