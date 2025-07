Pferdeanhänger beschädigt - Diebstahl gescheitert?

Rund 1000 Euro Schaden haben Unbekannte an einem abgestellten Pferdeanhänger in Ettringen angerichtet. Laut Polizei machten sich die Täter in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh an dem auf einem Werkstattgelände abgestellten Pferdeanhänger zu schaffen und wollten den Anhänger offenbar stehlen. Dazu wurden mehrere Luftschläuche durchtrennt und Verbinder entwendet. Hinweise auf den oder die Täter liegen der Polizei derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

