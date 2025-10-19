Arbeit in der Pflege: Erfüllend, aber auch eine Herausforderung

Im Dominikus-Ringeisen-Werk in Pfaffenhausen wohnen erwachsene Menschen, die wegen ihrer starken Sehschädigung oder Blindheit und weiterer Beeinträchtigungen erheblich in ihrer sozialen Teilhabe eingeschränkt sind. Sie haben einen hohen Unterstützungsbedarf im Alltag. Für sie gibt es dort individuelle und abgestimmte Wohn-, Arbeits- und Fördermöglichkeiten sowie Gesundheits- und Therapieangebote. Doch um all das zu gewährleisten, braucht es auch genügend Personal, und das ist derzeit schwer zu finden.

Julia Rampp ist Leiterin der Wohneinrichtung. Sie berichtet, dass in Pfaffenhausen momentan 178 Mitarbeiter etwa 128 Klienten versorgen. Doch sie ist immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. „Es ist eine Herausforderung, jemanden zu finden, der menschlich passt und dazu mit den vorgegebenen Arbeitszeiten zurechtkommt“, erklärt sie.

Tägliche Routinen geben den Bewohnern Sicherheit

Verena Hämmerle ist 35 Jahre alt und arbeitet in der „Gruppe Ludwig“, wo sie ältere Herren betreut, die überwiegend komplett blind sind. Sie ist Heilerziehungspflegehelferin und aktuell im Rahmen der Elternzeit tätig. Damit sie auch für ihr Kind da sein kann, ist sie von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr im Dienst, dazu hat sie manchmal Spätdienst und am Wochenende hilft sie auch mal aus. Julia Rampp betont, dass sie immer versucht, einen für die Lebenssituation geeigneten Arbeitsrhythmus für die Mitarbeiter zu finden. Und Verena Hämmerle erzählt weiter: „Jeder Tag ist erfüllend, wenn ich einmal nicht weiterweiß, sind die Mitarbeiter der benachbarten Gruppe immer hilfsbereit. Ich merke auch, dass ich viel Zeit in meiner Gruppe verbringe. Die Bewohner kennen mich, sie wissen, was kommt, wie das Essen, die Pflegezeiten ablaufen. Das bringt Ruhe rein, was die Bewohner entspannt und ihnen Sicherheit gibt.“

Christian Ruf, Quereinsteiger und Mitarbeiter im Gruppendienst. Er arbeitet in Vollzeit in der „Gruppe Johannes" und liebt seine Arbeit.

Christian Ruf ist 40 Jahre alt und wohnt in Roggenburg. Er ist Quereinsteiger und arbeitet in Vollzeit in der „Gruppe Johannes“. Die Menschen, die dort leben, sind „bunt gemischt“, wie er sagt, 30 bis 76 Jahre alt und alle mehrfach behindert. Julia Rampp ergänzt, dass sich die Erkrankungen der Bewohner geändert hätten. „Heute wohnen hier fast nur noch Menschen, die so schwer eingeschränkt sind, dass sie nicht in ambulanten Wohngruppen leben können.“

Christian Ruf kam als Quereinsteiger ins Ringeisen-Werk

Christian Ruf berichtet weiter, dass er nach der Schule Großhandelskaufmann gelernt hätte, er wechselte dann nach München, um eine Verwaltungsausbildung zu absolvieren. Während der Corona-Pandemie zog er zurück nach Roggenburg und war auf der Suche nach einem geeigneten Job, vorzugsweise im sozialen Bereich. Eine Bekannte von ihm arbeitet in der „Gruppe Afra“ in Pfaffenhausen und sagte: „Schau‘s dir mal an!“ Danach ging es relativ zügig: „In der Gruppe Afra arbeitete ich zur Probe und dazu in der Gruppe Johannes, jeweils einen halben Tag und am zweiten Tag hatte ich ein Gespräch mit Julia Rampp, das dann auch zur Einstellung führte“, ergänzt er. Er macht jetzt eine berufsbegleitende Weiterqualifizierung zum „pädagogischen Mitarbeiter in der Behindertenhilfe“.

Verena Hämmerle ist Heilerziehungspflegehelferin auf der „Wohngruppe Ludwig". Ihre Arbeitszeiten sind so gelegt, dass sie auch Zeit für ihr Kind hat.

Die junge Mutter Verena Hämmele ergänzt: „Wir sind für alles zuständig, was das tägliche Leben angeht, müssen auch viel Organisatorisches abwickeln, tauschen uns mit Betreuern aus, kaufen ein, begleiten zu Arztterminen. Ganz wichtig ist, ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Bewohner brauchen und wollen, weil sie sich oft nicht gut artikulieren können.“ Julia Rampp schließt mit den Worten: „Man übernimmt viel Verantwortung in diesem Beruf, aber wenn das Team gut zusammenarbeitet, machen die Mitarbeiter die Erfahrung, wie viel man schaffen kann, wenn es menschlich passt!“