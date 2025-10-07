Icon Menü
Bewohner der Unterallgäuer Seniorenheime müssen wohl bald mehr bezahlen

Mindelheim

Neue Preise für Seniorenheime im Unterallgäu – diese Summen stehen im Raum

Bewohnerinnen und Bewohner der drei Kreisseniorenheime müssen ab dem 1. November voraussichtlich mehr für ihren Heimplatz zahlen. Diese Zahlen stehen im Raum.
Von Sandra Baumberger
    Ein Platz in einem der drei Kreisseniorenheime in Bad Wörishofen, Türkheim und Babenhausen könnte ab dem 1. November deutlich teurer werden.
    Ein Platz in einem der drei Kreisseniorenheime in Bad Wörishofen, Türkheim und Babenhausen könnte ab dem 1. November deutlich teurer werden. Foto: pikselstock, stock.adobe.com (Symbolbild)

    Erst vor einem Jahr sind die Pflegesätze in den drei Kreisseniorenheimen in Bad Wörishofen, Türkheim und Babenhausen gestiegen, jetzt könnte den Bewohnerinnen und Bewohnern die nächste Erhöhung bevorstehen. Um wie viel genau die Beiträge zum 1. November steigen könnten, ist zwar noch offen, weil die Pflegesatzverhandlungen zwischen den Pflegekassen, dem Bezirk Schwaben und dem Landkreis noch gar nicht begonnen haben. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales nannte die Gesamtleiterin der drei Heime, Petra Weiher, aber bereits mögliche Zahlen.

