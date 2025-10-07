Pflege im Heim wird erneut teurer

Erst vor einem Jahr sind die Pflegesätze in den drei Kreisseniorenheimen in Bad Wörishofen, Türkheim und Babenhausen gestiegen, jetzt könnte den Bewohnerinnen und Bewohnern die nächste Erhöhung bevorstehen. Um wie viel genau die Beiträge zum 1. November steigen könnten, ist zwar noch offen, weil die Pflegesatzverhandlungen zwischen den Pflegekassen, dem Bezirk Schwaben und dem Landkreis noch gar nicht begonnen haben. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales nannte die Gesamtleiterin der drei Heime, Petra Weiher, aber bereits mögliche Zahlen.

