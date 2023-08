Pforzen

vor 48 Min.

B16-Umfahrung für Pforzen: Bürger wehren sich gegen Bauprojekt

Der Verkehr an der B16 nervt viele Pforzener, wie die Schilder an den Ortsdurchfahrten zeigen. Nun wendet sich eine Bürgerinitiative gegen die Trasse der geplanten Ortsumfahrung.

Plus Gegen die vorgestellte Trasse für die B16-Ortsumfahrung Kaufbeuren/Pforzen formiert sich Widerstand. Das sind die Gründe.

Artikel anhören Shape

In Pforzen gibt es Widerstand gegen die von staatlicher Seite favorisierte Trasse „Nord 4“ der B16-Ortsumfahrung Kaufbeuren/Pforzen. Sie würde an der Abzweigung von B16 und Staatsstraße Richtung Schlingen bei Bad Wörishofen mit einem Kreisverkehr beginnen, von dort nach Osten über die Wertach führen und an der OAL 13 einen Knick nach Süden machen, entlang der Bahnlinie verlaufen und mit einem weiteren Kreisverkehr in die Kreisstraße Germaringen-Pforzen (OAL6) münden.

Diese Variante hatte das Staatliche Bauamt Kempten in Pforzen der Öffentlichkeit vorgestellt. Laut dem zuständigen Abteilungsleiter in der Behörde, Thomas Hanrieder, zeichnet sich die Trasse Nord IV in der Gesamtschau aller untersuchten Kriterien durch das beste Verhältnis aus Verkehrswirksamkeit, Natur- und Eigentumskonflikten sowie Wirtschaftlichkeit aus. Dort gab es neben Zustimmung bereits kritische Stimmen gegen den geplanten Streckenverlauf. Auf einer kurzfristig und privat veranstalteten Zusammenkunft fanden sich zwischenzeitlich mehr als 100 Pforzener ein, um ihrer ablehnenden Haltung gegen diese Variante „eine Stimme zu verleihen“ und weitere Informationen zum Planungsstand zu erhalten, wie es dort hieß. 130 Unterschriften wurden bereits gegen die Umgehung gesammelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen