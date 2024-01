Zweijährige schwer verletzt: Auto schanzt über Kreisverkehr

Eine Autofahrerin ist zwischen Bad Wörishofen und Pforzen über einen Kreisverkehr geschanzt. Dabei wurde ihre zweijährige Tochter schwer verletzt.

Eine Zweijährige ist bei einem Unfall in Pforzen am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden. Laut Polizei war die Mutter am Steuer eines Autos über einen Kreisverkehr geschanzt.

Die 35-Jährige war gemeinsam mit ihrer Tochter sowie einer Bekannten im Wagen von Bad Wörishofen kommend in Richtung Kaufbeuren unterwegs. Am Kreisel Leinau in Pforzen fuhr die Frau frontal auf die Erhebung im Kreisverkehr auf, überflog mit dem Auto die Grünfläche und kam auf der Fahrbahn wieder auf dem Boden auf.

Mutter schanzt mit Wagen über Kreisverkehr - Kind wird schwer verletzt

Das Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt. Das Kind erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in eine Klinik. Die Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. (mz)