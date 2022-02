Pforzen

14:00 Uhr

Menschenaffe Udo: 600.000 Euro für neue Projekte

Plus Der Freistaat Bayern stellt Geld für weitere Forschung und den Bau einer Aussichtsplattform am Fundort des Menschenaffen Udo bereit.

Insgesamt 600.000 Euro investiert der Freistaat in Projekte rund um den Menschenaffen Udo. Das verkündete der Allgäuer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler). Um den etwa 11,6 Millionen Jahre alten Primaten bekannter zu machen, sollen eine Aussichtsplattform und ein Info-Pavillon in Pforzen in der Nähe von Bad Wörishofen entstehen. Zudem wird es einen Zuschuss für die Ausgrabungen in der Hammerschmiede geben. In der Tongrube am Ortsrand der Gemeinde ist die Paläontologin Madelaine Böhme aus Tübingen auf die Überreste des Menschenaffen gestoßen.

