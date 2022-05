Sensationsfund in Pforzen: Ein Förderverein für Menschenaffe Udo

Plus Das hat der neue Förderverein mit dem sensationellen Fund von Menschenaffe Udo in Bad Wörishofens Nachbarschaft vor.

Der Förderverein Udo - Danuvius guggenmosi ist geboren. Bei der Gründungsversammlung beschlossen dies 58 stimmberechtigte Frauen und Männer. Pforzens Zweiter Bürgermeister Torsten Stöckle wurde bei einer Stimmenthaltung per Akklamation zum Vorsitzenden gewählt. Vervollständigt wird der Vorstand durch Günter Wolf als Stellvertreter, Tobias Streifinger als Kassenwart und Rudolf Stieninger als Schriftführer. Beisitzerinnen und Beisitzer sind Katja Brauner, Ingrid Göppel, Ulla Schuster, Josef Freuding und Hubert Göppel.