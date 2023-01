Steht bald ein Turm an der Tongrube in Pforzen?

Um Besucher für den Menschenaffen Udo zu begeistern, sollen ein Info-Pavillon und ein Aussichtspunkt entstehen. Doch ein Vorschlag ist im Gemeinderat Pforzen umstritten.

Ein Besucherzentrum soll in einigen Jahren Gäste aus nah und fern in die Ostallgäuer Gemeinde Pforzen locken und Udo sowie die Ausgrabungen in der Hammerschmiede erneut ins Rampenlicht rücken. Immerhin gilt der fossile Menschenaffe als Sensationsfund. Um Touristen und Einheimische noch vor dem Bau des Besucherzentrums für Udo zu gewinnen, planen die Gemeinde Pforzen und der Landkreis Ostallgäu zwei Attraktionen: einen Info-Pavillon und einen Aussichtspunkt, womöglich sogar einen Turm oberhalb der Tongrube Hammerschmiede. Vorschläge, die im Gemeinderat nicht nur auf Begeisterung stießen.

Wobei sich das Gremium einig war: Grundsätzlich seien Tourismusprojekte rund um Udo begrüßenswert, der Menschenaffe dürfe keinesfalls in Vergessenheit geraten. Was ihn so besonders macht? Laut seiner Entdeckerin, der Paläontologin Madelaine Böhme, zeigen die 11,6 Millionen Jahre alten Knochen aus dem Allgäu: Danuvius guggenmosi, wie Udo offiziell heißt, war damals schon auf zwei Beinen unterwegs. Damit stellt er Teile der Evolutionstheorie infrage. Denn bislang nahmen Wissenschaftler an, dass sich der aufrechte Gang erst viel später entwickelt hat – und zwar in Afrika.

Vom Turm sollen die Besucher in Pforzen auch einen Panoramablick auf die Umgebung genießen

So viel zum Gelehrtenstreit, was nun im Gemeinderat für Diskussion sorgte: Der Vorschlag des Kaufbeurer Architekturbüros Abtplan, statt auf eine Aussichtsplattform auf einen Turm oberhalb der Hammerschmiede zu setzen. So bekämen Interessierte nicht nur einen Einblick in die Tongrube, sondern könnten auch einen „Panoramablick“ über die Region genießen, schilderte Bürgermeister Herbert Hofer. Zurzeit liefen Baugrunduntersuchungen, die klären sollen, ob der Turm an dieser Stelle technisch möglich sei. Georg Papageorgiou befürchtete einen „krassen Eingriff“ in die Landschaft, zudem kritisierte er die hohen Kosten, die mit dem Turm einhergingen. Beziffert sind die auf etwa 455.000 Euro. Diese Rechnung beziehe sich allerdings auf das „Worst-Case-Szenario“, beschwichtigte Hofer. Bedeutet: „So bekommen wir es auf jeden Fall hin.“ Er selbst hoffe auf eine filigrane Lösung mit einer Mittelstele, so ließen sich bis zu 150.000 Euro einsparen. Ob es letztlich überhaupt der Turm werde und wie dieser dann aussehe, müsste die Detailplanung zeigen.

Daniel Städele sprach sich gegen den Turm aus, weil er mit negativen Folgen für Wild und Waldbesitzer rechnet. Bei vielen Gästen hielten sich bestimmt einige nicht an die Wege, mutmaßte er. Das sorge für Unruhe bei den Tieren und schließlich für mehr Verbissschäden. Auch wenn der Aussichtspunkt zu einem Ausflugsziel werden soll, gehe er nicht von einem Besucheransturm aus, entgegnete Bürgermeister Hofer.

Der Info-Pavillon soll in Pforzen zum besonderen Blickfang werden

Bei der zweiten Attraktion war sich der Gemeinderat dagegen schnell einig. Der Info-Pavillon soll auffällig als „D“ gestaltet, damit zum „pfiffigen Blickfang“ werden und an „Danuvius“ erinnern, erklärte Hofer. Darin soll eine Schau Platz finden, die über Udo und die Ausgrabungen informiert. Als Standort sei die Grünfläche neben dem Rewe am B16-Kreisverkehr vorgesehen. Zudem sollen der Pavillon und der Aussichtspunkt mit einem Erlebnisweg verbunden werden.

Bei zwei Gegenstimmen entschied sich das Gremium schließlich dafür, die Pläne zu verfolgen. Zumal die Zeit drängt. Denn der Freistaat Bayern hatte für die Tourismusprojekte eine Förderung von 400.000 Euro in Aussicht gestellt. Um sich diese zu sichern, wollte der Gemeinderat die Planung noch heuer auf den Weg bringen. Insgesamt belaufen sich die veranschlagten Kosten auf etwa 876.000 Euro. Davon übernimmt der Landkreis Ostallgäu maximal 100.000 Euro.