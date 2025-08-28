Das neueste Programm des Memminger Parterretheaters bietet Kabarett-Leckerbissen und delikate Töne

Unterhaltsame und anregende Abende verspricht das Herbst-Programm der Memminger Kleinkunstbühne PiK (Parterretheater im Künerhaus). Auch ein Beitrag zum Gedenkjahr „500 Jahre - Zwölf Artikel“ ist dabei: Nach ihrem großen Erfolg im vergangenen Jahr gastiert Kabarettistin Christine Teichmann noch einmal mit ihrem Programm „links rechts Menschenrecht“. Außerdem stehen von September bis Dezember Gesellschaftskritisches, Musikalisches, ein satirisches Schauspiel und eine Hommage an Johann Sebastian Bach auf dem Spielplan.

