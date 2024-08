Bei einer Firma in der Silvastraße in Türkheim hat vermutlich eine Plexiglasscheibe am Montagnachmittag einen Schmorbrand an einem Holzschuppen ausgelöst. Laut Polizei wurde der Brand von Mitarbeitern bemerkt, die ihn selbstständig löschen konnten. Größerer Schaden wurde so vermieden, den entstandenen Schaden beziffert die Bad Wörishofer Polizei auf etwa 5000 Euro. (mz)

