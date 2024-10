Patient würgt Pflegerin und stürzt aus viertem Stock der Kaufbeurer Klinik

Großer Polizeieinsatz heute am Freitagmorgen (18.10.2024) in Kaufbeuren: Am Klinikum hat ein Patient nach ersten Ermittlungen eine Pflegerin attackiert. Es steht ein versuchtes Tötungsdelikt im Raum, wie eine Sprecherin der Polizei Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt.

In einer früheren Version des Textes hatten wir von einem mutmaßlichen Streit um ein Handy berichtet, der ursächlich für die Eskalation gewesen sein könnte. Laut Polizei ist aber noch unklar, was den Mann dazu brachte, weshalb er auf die Pflegerin losging. Er habe sie stark gewürgt.

Polizeieinsatz im Klinikum Kaufbeuren - Patient stürzt aus dem Fenster im vierten Stock

Wie es der Pflegerin gelungen ist, sich aus dem Griff des Angreifers zu befreien, ist noch nicht klar. Mithilfe anderer Pflegekräfte konnten sie die Türe des Zimmers schließen und den Mann darin einsperren. Die Angestellten riefen gegen 6.45 Uhr heute Morgen die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, wollte der Patient fliehen. Er stieg durch das Fenster des Raumes. Ob er hinab sprang oder stürzte, ist laut Polizei noch nicht geklärt. Das Zimmer befand sich im vierten Stock des Gebäudes. Der Mann fiel hinab in den zweiten Stock, wo sein Sturz kurz stoppte. Dann stürzte er weiter auf die Wiese vor dem Krankenhaus.

Der Patient ist durch den Sturz schwer verletzt worden und befindet sich inzwischen in der Notaufnahme des Klinikums. Er gilt als festgenommen. Die Kaufbeurer Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall. Es besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. (AZ)

Weitere Informationen zu dem Vorfall folgen hier, sobald sie vorliegen.