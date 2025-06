Lkw-Fahrer saß mehr als 19 Stunden am Steuer

Auf der Autobahn A96 bei Kammlach hat der Schwerverkehrskontrolltrupp der Autobahnpolizei am Mittwochvormittag einen Mann gestoppt, der seit mehr als 19 Stunden am Steuer seines Transporters saß. Die Beamten ordneten eine elfstündige Ruhezeit an. Bei der Kontrolle hatten sie festgestellt, dass der Fahrer das verbaute digitale Kontrollgerät nicht genutzt hatte. Stellvertretend für das Unternehmen, das dafür hätte sorgen müssen, dass das Kontrollgerät in Betrieb ist, musste der Mann eine Sicherheitsleistung von 2000 Euro hinterlegen. Ihn selbst kostete der Verstoß gegen die Einhaltung der Ruhezeit 500 Euro. (mz)

Kammlach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

A96 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kammlach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis