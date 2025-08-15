Icon Menü
Polizei sucht Zeugen: Wer hat die neu gebaute Brücke über die Flossach beschädigt?

Tussenhausen/Zaisertshofen

Wer hat die neu gebaute Brücke über die Flossach beschädigt?

Zwischen Tussenhausen und Zaisertshofen ist eine neu gebaute Brücke beschädigt worden – vermutlich von einem land- oder forstwirtschaftlichen Fahrzeug.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht den Verursacher eines Schadens an einer neuen Brücke über die Flossach. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht den Verursacher eines Schadens an einer neuen Brücke über die Flossach. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Die Polizei meldet, dass bereits zwischen 7. und 8. August eine neu gebaute Brücke über die Flossach zwischen Tussenhausen und Zaisertshofen beschädigt worden ist. Sie sucht den Unfallverursacher und geht anhand der Spuren davon aus, dass ein land- oder forstwirtschaftliches Fahrrad die Brücke beschädigt hat. Der Sachschaden liege im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

