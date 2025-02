Polizeihubschrauber landet in Bad Wörishofen: Personensuche endet tragisch

In Bad Wörishofen ist am Dienstagnachmittag ein Polizeihubschrauber mitten in der Stadt gelandet. Zuvor war er längere Zeit über der Innenstadt gekreist. Andere Rettungskräfte waren ebenfalls im Einsatz.

Die Polizei hatte eine Person gesucht - und am Ende nur noch tot auffinden können. Es habe sich um Suizid gehandelt, hieß es. Die Polizei erteilt in solchen Fällen keine weiteren Auskünfte. Auch unsere Redaktion berichtet nur dann, wenn es sich um einen Einsatz handelt, den - wie in diesem Fall - zahlreiche Menschen vor Ort verfolgten.

Anonyme Gespräche und Beratung bei Suizid-Gedanken bieten Krisen-Hotlines wie die Telefonseelsorge (0800 1110111 oder 0800 1110222) an.