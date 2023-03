Prozess in Memmingen

09:01 Uhr

Tödlicher Unfall bei Bad Grönenbach: Mann nach Fahrerflucht vor Gericht

Kurz vor Prozessbeginn am Dienstag am Landgericht Memmingen nimmt ein Polizist dem Angeklagten die Handschellen ab.

Weil er bei Bad Grönenbach mit einem Lkw eine Radlerin erfasst haben und geflüchtet sein soll, steht ein 61-Jähriger in Memmingen vor Gericht. Was die Anklage ihm vorwirft.

In Handschellen wird der 61-Jährige in den Gerichtssaal geführt. Er soll für den Tod einer Frau aus Bad Grönenbach (Kreis Unterallgäu) verantwortlich sein, sie mit einem Lastwagen angefahren und dann Fahrerflucht begangen haben. Ein Fall, der viele Menschen aus der Region fassungslos machte. Seit Dienstag steht der Mann vor dem Memminger Landgericht.

