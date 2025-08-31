Icon Menü
Prügelei in Mindelheim: Mann schlägt Angreifer mit Messer in die Flucht. Zeugen gesucht.

Mindelheim

Mann zieht bei Prügelei ein Messer

Unbekannte haben einen Mann angegriffen, der diese dann mit einem Messer bedrohte. Jetzt werden Zeugen gesucht und auch gegen das Opfer wird ermittelt.
Von Ulf Lippmann
    Eine Prügelei meldet die Polizei aus Mindelheim. (Symbolbild)
    Eine Prügelei meldet die Polizei aus Mindelheim. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    Ein junger Mann wurde in der Nacht auf Samstag beim Verlassen einer Bar in der Maximilianstraße von mehreren Personen verfolgt und im weiteren Verlauf zusammengeschlagen. Die Angreifer schlug der Mann erst in die Flucht, als er ein Messer zog. Beim Eintreffen der Polizei war nur noch der Geschädigte mit seinem Messer vor Ort. Die Polizisten stellten das Klappmesser sicher. Nun wird geprüft, ob ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliegt. Um die Angreifer ausfindig zu machen, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08261/76850. (mz)

