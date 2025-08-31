Mann zieht bei Prügelei ein Messer

Ein junger Mann wurde in der Nacht auf Samstag beim Verlassen einer Bar in der Maximilianstraße von mehreren Personen verfolgt und im weiteren Verlauf zusammengeschlagen. Die Angreifer schlug der Mann erst in die Flucht, als er ein Messer zog. Beim Eintreffen der Polizei war nur noch der Geschädigte mit seinem Messer vor Ort. Die Polizisten stellten das Klappmesser sicher. Nun wird geprüft, ob ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliegt. Um die Angreifer ausfindig zu machen, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08261/76850. (mz)

