Wie zwei Labrador-Hündinnen bei der Therapie am BKH in Kaufbeuren helfen

Plus Am BKH bilden Hunde eine Brücke zwischen Patienten und Behandlungsteam.

Eva Schmuck schaut ihre achteinhalbjährige Labradorhündin Emma an – die erwidert den Blick, himmelt ihre Besitzerin regelrecht an. Hier haben sich zwei gefunden, die als Team funktionieren. Eva Schmuck ist Ergotherapeutin, Emma ausgebildeter Therapiebegleithund im Gesundheitswesen. Beide arbeiten im Bezirkskrankenhaus (BKH) Kaufbeuren.