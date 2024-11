Schulstress: Wo bleibt der Hashtag „SöderMistetAus“?

Soso, ein bisschen Sport und gesündere Ernährung sollen es jetzt also richten. Das ist die Lösung der Staatsregierung zum psychischen Wohlbefinden unserer Schulkinder. Das Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung hatte zuvor gezeigt, dass sich jedes fünfte Kind psychisch belastet fühlt. Auf Rang zwei der Liste kam nach den Kriegen in der Welt dabei gleich der Druck in der Schule, jeder Vierte nannte diesen Grund.

Die Studie bestätigt damit im Großen, was man in Bad Wörishofen erst kürzlich im Kleinen sehen konnte. Bad Wörishofens Pfarrer Andreas Hartmann hatte Mitte Oktober eine interessante Frage gestellt. Wer sich regelmäßig beladen fühle wie das sprichwörtliche Kamel, wollte der Geistliche wissen. Bemerkenswert war dann, dass sich auch fast alle Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter gemeldet haben – und es waren zahlreiche Kinder in der Kirche, es war Familiengottesdienst.

Söder könnte die Eltern fragen oder - ganz verwegen - die Schüler selbst

Doch statt diese ernsten Alarmzeichen zum Anlass für Änderungen zu nehmen, die dringend nötig sind, will Bayerns Regierung den Kindern nun offenbar beibringen, wie sie mit Sport und gesunder Ernährung dem Druck begegnen können.

Auf die Idee, den Lehrplan gründlich zu entrümpeln oder die Zahl der Schulaufgaben, Stegreifaufgaben, Abfragen zu senken, kommt offenbar niemand. Falls dazu Ideen fehlen: Markus Söder könnte da einfach mal die Eltern fragen, oder - ganz verwegen -sogar die Schülerinnen und Schüler selbst. Es wäre ein Leichtes, der Ministerpräsident ist auf allen Social-Media-Kanälen dauerpräsent. Hashtag „Söderisst“, Hashtag „Söderspace“, das alles gibt es da schon. Hashtag „SöderMistetAus“, das wäre doch mal was. Die Vorschläge kämen sicher in großer Zahl und ziemlich schnell.