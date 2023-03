Die U19-Radballer des VC Mindelheim stehen im Halbfinale

Plus Beim Viertelfinalturnier um die Deutsche Meisterschaft werden die beiden Mindelheimer Maximilian Merk und Denis Martin ihrer Favoritenrolle gerecht.

Im Viertelfinalturnier um die Deutsche Meisterschaft traten in Mindelheim vier U19-Radball-Mannschaften gegeneinander an. Das Duo des Velo Club Mindelheim, Maximilian Merk und Denis Martin,siegte souverän gegen alle drei angereisten Teams aus Baden-Württemberg und zog ins Halbfinale ein.





"Denis kämpft wie ein Tier und der Maximilian kann mit seiner Größe alles halten", war von einem begeisterten Zuschauer in der ordentlich gefüllten Turnhalle an der Brennerstraße in Mindelheim zu hören. Die Mindelheimer Fans kamen voll auf ihre Kosten.

Das Mindelheimer Duo besiegt alle Gegner

In einem spannenden ersten Spiel siegten die Lokalmatadoren gegen die späteren Zweitplatzierten, Lukas Stocker und Mika Schrott aus Wallbach, mit 3:1. Die Gäste aus Langenschiltach, Finn Burgbacher und Lukas Loch, kamen an Torhüter Maximilian Merk kein einziges Mal vorbei, Feldspieler Denis Martin traf das gegnerische Tor in dieser Partie sensationelle acht Mal. Auch im letzten Spiel gegen Marcel Weißer und Michael Kopp aus Sulgen gingen die Mindelheimer führend in die Halbzeitpause und gewannen souverän mit 5:1.

Das Radball-Duo Maximilian Merk und Denis Martin (schwarze Trikots) gewann im Viertelfinalturnier um die deutsche Meisterschaft alle drei Spiele, wie hier gegen das Team aus Sulgen. Foto: Kathrin Elsner

Das entlockte auch Zweitem Bürgermeister Roland Ahne begeisterten Applaus, der spontan als Zuschauer vorbeigekommen war und genauso spontan vom sportlichen Leiter Herbert Ruf zur Übergabe der Urkunden bei der Siegerehrung verpflichtet wurde. "Es ist eine interessante, schnelle Sportart, die eigentlich noch mehr Zuschauer verdienen würde", sagte Ahne, der die Beherrschung der Räder auf dem Spielfeld besonders bewunderte: "Fantastisch, wie die Jungs das machen."

Ein Ziel der Mindelheimer ist es, international zu spielen

Mit neun Punkten, insgesamt 16 Treffern und nur zwei Gegentoren hielten Maximilian Merk und Denis Martin am Ende strahlend ihre Siegerurkunden in den Händen, doch sie wollen mehr. "Wenn man so weit gekommen ist, will man auch gewinnen", sagten die langjährigen Freunde und Spielpartner, auch wenn der Hauptfaktor der Spaß am Sport bleiben soll. Ihr langfristiges Ziel sei mit der Zweiten oder sogar Ersten Bundesliga klar definiert, auch Europameisterschaften seien vorstellbar, verraten sie. "Es ist einfach ein außergewöhnlicher Sport, den man so nicht kennt", sind sie sich einig, "die Kombination aus Fahrradfahren und Fußball macht den Kick".

Das U19-Team des VC Mindelheim mit Denis Martin (hinten) und Maximilian Merk (vorn) gewann das Viertelfinale. Foto: Kathrin Elsner

Genau das erfahren im Velo Club Mindelheim schon die Kleinsten. Unter ihnen ist der sechsjährige Jan Kleele, der an diesem Spieltag mit seiner Mama im Zuschauerraum saß und nach dem Wettbewerb selbst noch kurz aufs Fahrrad stieg. "Es macht einfach Spaß", verrät der Nachwuchs, seine Mama Marina findet den außergewöhnlichen Sport für ihre beiden Kinder, die sehr gerne Fahrrad fahren, einfach toll. "Am Anfang ist Geduld gefragt", verrät Denis Martin, der mit Kindergarten- und Schulfreund Maximilian Merk vor elf Jahren ebenfalls als Sechsjähriger ins Training eingestiegen ist. "Da muss man einfach dranbleiben, es dauert eine Weile, bis man sicher stehen und schießen kann", verraten die Großen.

Papa Christian Merk war schon in der Zweiten Bundesliga aktiv

Dass das Mindelheimer Erfolgsduo mit Christian Merk einen erfahrenen Radball-Sportler an der Seite hat, hilft natürlich auch enorm. "Ich spiele schon seit 50 Jahren Radball", verrät der Papa von Maximilian, gemeinsam mit Stefan Hofmann war er sogar in der Zweiten Bundesliga erfolgreich. Das talentierte U19-Team kam gut durch die Corona-Zeit, in der man die Sporthalle zeitweise nicht betreten durfte und in der viele Radballsportler das Segel gestrichen haben - das verdanken sie wohl auch dem Motivator aus Familienkreisen. "Der Papa hat sie schon zum Erfolg getrieben", sagt er lachend.

Sie haben alle Gegner hinter sich gelassen: (vorne von links) Maximilian Merk und Denis Martin. Foto: Kathrin Elsner

"Wenn ein Team so lange zusammen spielt, verstehen sie sich blind", verrät sportlicher Leiter Herbert Ruf. Doch bis es so weit ist, können Jahre vergehen. "Es ist ein zeitintensiver Sport, in dem man lange keinen Erfolgt hat - da muss man dranbleiben und den Spaß finden", sagt er und erzählt voller Freude und Stolz, dass die aktive Werbung Früchte getragen hat und die Radballabteilung des VC Mindelheim inzwischen zehn Kinder und vier Jugendliche Spieler zählt.