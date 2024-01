Diesmal triumphieren die Gäste beim Dreikönigsturnier des VC Mindelheim

Bei ihrem traditionellen Dreikönigsturnier gingen die Mindelheimer Radballer diesmal leer aus. Die Turniersiege holten sich beim Nachwuchs und der Elite die Gäste.

Zum 53. Mal spielten die Radballer in Mindelheim um den traditionellen Dreikönigspokal. Zu den Favoriten gehörten auch diesmal die Gastgeber: Im Nachwuchs und in der Elite-Klasse zählen die Mannschaften des Velo Club Mindelheim zu den besten Bayerns. Allerdings sollten diesmal die Gäste die Oberhand behalten.

Den Auftakt machten die Radball-Anfänger: Sechs Mannschaften - darunter drei Teams der Gastgeber - spielten in der Altersklasse U11 um den Pokal. Der VC Mindelheim I trat mit Luca Kleele und Kay Unterseher an, der VC Mindelheim II mit Fabian Beer und Dominik Eisenschmid. Und der VC Mindelheim III um Emil Materne und Jan Kleere feierte seine Turnierpremiere.

In der U11 muss ein Entscheidungsspiel über den Turniersieg entscheiden

Einen guten Start in das neue Jahr erwischte die erste Mannschaft der Mindelheimer. Luca Kleele und Kay Unterseher feiertem vier Siege in Serie gegen Hofen, Augsburg, Mindelheim II und Mindelheim III. Nur gegen Kissing spielte Mindelheim I unentschieden. Da Kissing im Turnier ebenfalls ohne Niederlage blieb, waren beide Mannschaften am Ende punktgleich und es musste ein Entscheidungsspiel her. Dieses konnte Kissing mit 2:0 gewinnen und holte sich damit dem Pokal.

Die U11-Radballer machten den Auftakt. Für einige von ihnen war es das erste Turnier überhaupt. Foto: Herbert Ruf

Das Team aus Hofen sicherte sich Rang drei. Der VC Mindelheim II holte fünf Punkte mit einem Sieg über Hofen und zwei Unentschieden gegen Mindelheim III und Augsburg und wurde damit Vierter.

Der VC Mindelheim III konnte zwei Unentschieden verbuchen gegen Augsburg und Mindelheim II, die restlichen Spiele wurden verloren. Damit belegten die Neueinsteiger Rang sechs hinter Augsburg.

Auch in der Eliteklasse ist es spannend bis zum Schluss

In der Eliteklasse konnte der VC Mindelheim in diesem Jahr neue Mannschaften begrüßen: Mit Waldrems, Hofen, Niederstotzingen und Lautrach waren gleichwertige Teams zu Gast. Für Mindelheim I spielte Maximilian Merk und Denis Martin. Für Mindelheim II traten Jonas Paul und Fabian Sturm in die Pedale.

Die U11-Radballer des VC Mindelheim, Kay Unterseher (Zweiter von rechts) und Luca Kleele, verpassten den Turniersieg haarscharf. Foto: Herbert Ruf

Die zahlreichen Zuschauer konnten sich über 15 spannende Spiele freuen, denn im Spielverlauf bis zum 14. Spiel waren zwei Mannschaften, Waldrems und Mindelheim I, punktgleich. Maximilian Merk und Denis Martin gewannen vier Spiele gegen Mindelheim II, Niederstotzingen, Hofen und Lautrach. Die Entscheidung musste also auch hier in einem Endspiel fallen.

Der RSV Waldrems (vorne Mitte) holte sich den Dreikönigspokal im Elite-Turnier. Foto: Herbert Ruf

Hier setzte sich an diesem Tag Waldrems klar mit 6:1 durch, somit ging der Turniersieg an die Mannschaft aus Baden-Württemberg. Der VC Mindelheim II holte sieben Punkte mit den Siegen über Niederstotzingen und Lautrach und einem Unentschieden über Hofen. Nur gegen Waldrems gab es eine Niederlage und gegen Mindelheim I, was am Ende Rang drei bedeutete. Auf den weiteren Plätzen folgten Hofen, Niederstotzingen und Lautrach. (mz)