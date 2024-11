Radballer des VC Mindelheim mit durchwachsenem Saisonstart

Der Aufstieg in die Bayernliga ist für die Mannschaften der Radball-Landesliga Süd so leicht, wie lange nicht. Denn in der stark dezimierten Süd-Staffel treten nur fünf Teams an, darunter zwei vom Velo Club Mindelheim. Die genossen am ersten Spieltag der neuen Saison Heimrecht.

Weil die Landesliga Süd in diesem Jahr nur mit fünf Mannschaften in die Spielrunde geht - in der Nord-Staffel dagegen zwölf -, wird es im Süden nur drei Spieltage geben. Der Modus sieht vor, dass der Tabellenführer nach diesen drei Spieltagen direkt in die Bayernliga aufsteigt. Der Tabellenzweite und -dritte fahren dann nach Nordbayern und treten dort bei den Aufstiegsspielen an.

Der VC Mindelheim stellt zwei Mannschaften in der Landesliga Süd

Der Velo Club Mindelheim ist mit zwei Mannschaften in der Landesliga Süd vertreten, die Chance auf einen Aufstieg ist also recht groß. Der VC Mindelheim I startet in der Besetzung Denis Martin und Michael Böck (als Ersatzspieler für den verletzten Stammspieler Markus Faußner). Der VC Mindelheim II geht mit Fabian Sturm und Jonas Paul in die Saison.

Icon Vergrößern Der VC Mindelheim II (schwarze Trikots) um Fabian Sturm und Torhüter Jonas Paul mussten sich dem RMC Stein VI geschlagen geben. Foto: Herbert Ruf Icon Schließen Schließen Der VC Mindelheim II (schwarze Trikots) um Fabian Sturm und Torhüter Jonas Paul mussten sich dem RMC Stein VI geschlagen geben. Foto: Herbert Ruf

Am ersten Spieltag trennten sich die beiden Mindelheimer Mannschaften schiedlich-friedlich mit einem 4:4-Unentschieden. Was an und für sich kein Beinbruch gewesen wäre, hätte sich der VC Mindelheim I nicht im folgenden Spiel gegen den RKB Soli Augsburg die erste Niederlage abgeholt. Beim 4:6 fehlte es am notwendigen Zusammenspiel zwischen Martin und Böck. Zudem brachte ein Eigentor von Denis Martin die Augsburger schon früh in Führung.

In der Tabelle belegen die Mindelheimer Rang drei und vier

Im weiteren Verlauf des ersten Spieltages erkämpften sich Martin/Böck gegen den RMC Stein V ein 5:5-Unentschieden. Lange Zeit führten hier die Franken mit zwei Toren Vorsprung. Gegen den RMC stein VI gelang den Hausherren dann dank schöner Torabschlüsse mit 6:4 der erste Sieg. Mit fünf Punkten steht der VC Mindelheim I damit auf Rang drei in der Tabelle, hinter den beiden Teams aus Stein.

Der VC Mindelheim II konnte in seinem zweiten Spiel gegen den RMC Stein V lange gegenhalten und ließ keine Treffer zu, erst gegen Ende fiel der Siegtreffer für Stein. Gegen Augsburg feierten die Mindelheimer einen 5:3-Sieg, hier überzeugten die Sicherheit im Spiel und die unhaltbaren Torabschlüsse von Fabian Sturm. Auch im letzten Spiel rechneten sich die beiden Chancen aus gegen dem RMC Stein VI, doch die Franken nutzten ihre Chancen besser und holten sich den 7:4-Sieg. Damit belegt der VC Mindelheim II mit vier Punkten den vierten Tabellenplatz vor Augsburg.