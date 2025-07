Radfahrer flüchtet nach Unfall: Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen ist es im Mühlenweg in Mindelheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Auto stadtauswärts, als an der Einmündung zur Keltereistraße ein Radler die Fahrbahn überqueren wollte und unvermittelt auf die Fahrbahn fuhr. Durch den nicht mehr zu verhindernden Zusammenstoß fiel der Fahrradfahrer zu Boden, heißt es weiter im Polizeibericht: Er stand auf, sagte, dass er sich nicht verletzt habe, und setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Auto der 35-Jährigen entstand laut Polizei ein „nicht unerheblicher Sachschaden“. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder zum Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/7685-0 bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden. (mz)

