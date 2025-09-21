Radler melden verdächtigen Fund bei Kammlach

Radfahrer haben am Samstagnachmittag an einem Feldweg, rund 400 Meter von Oberkammlach entfernt, einen verdächtigen Fund gemacht und die Polizei informiert.

Laut Polizeibericht entdeckten sie einen Wäschekorb mit mehreren persönlichen Gegenständen. Der Korb wurde von den Beamten sichergestellt und wird nun verwahrt. Die Herkunft des Wäschekorbs ist bislang unklar. Die Polizeiinspektion Mindelheim bittet Personen, die Hinweise geben können, sich zu melden. (mz)