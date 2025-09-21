Icon Menü
Radler melden verdächtigen Fund bei Kammlach

Kammlach

Radler melden verdächtigen Fund bei Kammlach

In der Nähe von Kammlach liegen zahlreiche persönliche Gegenstände. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.
    Die Polizei hat beim Kammlach zahlreiche persönliche Gegenstände sichergestellt.
    Die Polizei hat beim Kammlach zahlreiche persönliche Gegenstände sichergestellt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Radfahrer haben am Samstagnachmittag an einem Feldweg, rund 400 Meter von Oberkammlach entfernt, einen verdächtigen Fund gemacht und die Polizei informiert.

    Laut Polizeibericht entdeckten sie einen Wäschekorb mit mehreren persönlichen Gegenständen. Der Korb wurde von den Beamten sichergestellt und wird nun verwahrt. Die Herkunft des Wäschekorbs ist bislang unklar. Die Polizeiinspektion Mindelheim bittet Personen, die Hinweise geben können, sich zu melden. (mz)

