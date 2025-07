Radmuttern an Auto absichtlich gelockert und Frau in Gefahr gebracht?

In Mindelheim bemerkte eine Autofahrerin während der Fahrt ein ungewöhnliches Klackern am linken Vorderrad ihres Fahrzeugs. Bei der Kontrolle stellte sie fest, dass alle vier Radmuttern des Rades so locker waren, dass sie diese mit einer halben Umdrehung abnehmen konnte.

Die Polizei geht davon aus, dass die Muttern absichtlich gelockert wurden und ermittelt gegen einen unbekannten Täter. Ein versehentliches Vergessen des Festschraubens schließt die Polizei aus. Der genaue Tatort ist bislang unbekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich an Radschrauben zu schaffen machen, nimmt die Polizei Mindelheim entgegen. (mz)